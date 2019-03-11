الهند تراجع معايير السلامة لطائرة بوينج 737 ماكس 8 بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

قال الإدارة العامة للطيران المدني بالهند إنها سوف تراجع معايير السلامة المتعلقة بطائرة بوينج 737 ماكس 8، عقب تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز ووفاة جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

وقال وزير الطيران المدني سوريش برابهو إنه أصدر أوامره لمسؤولي الإدارة بإجراء تقييم سلامة للطائرات التي تستخدمها شركات الطيران المحلية.

وأضاف في تغريدة "سلامة الركاب تمثل أولوية قصوى لنا. لقد أصدرت أوامري للمسؤولين باتخاذ الإجراء الملائم على الفور".

ونقلت وكالة أنباء الهند الآسيوية عن مصادر رسمية القول إن الإدارة سوف تصدر تعليمات سلامة جديدة لشركات الطيران الهندية بحلول غدا الثلاثاء.

وتتواصل الإدارة مع شركة بيونج بالفعل، وقد طلبت الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا الطراز من الطائرات ، الذي تمتلك شركات طيران هندية 15 منها.