تقارير: ماي تتعرض لضغوط لإرجاء التصويت على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي

أفادت تقارير إخبارية بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تدرس إرجاء أو تخفيف التصويت المقرر غدا الثلاثاء على الخطة التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج منه، وذلك في ظل استمرار تعثر محادثات الجانبين.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن أعضاء بارزين في حزب المحافظين بزعامة ماي ضغطوا عليها لإرجاء "التصويت الثاني ذي المغزى" إذا لم تحصل على تنازلات في اللحظة الأخيرة من بروكسل.

ووفقا للصحيفة، فقد حذر النواب المحافظون ماي من أنها قد تتعرض لهزيمة ساحقة أخرى في مجلس العموم، إذا ما مضت لإجراء التصويت.

من جانبها، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن ماي تتعرض لضغوط متزايدة من أجل تأجيل التصويت أو تعديل مقترحها.

وأضافت أن من بين الخيارات المطروحة أن يتم إتاحة "تصويت مشروط" على الاتفاق يتضمن التعديلات التي تتطلع إليها حكومة ماي، وليس الصيغة الحالية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي.

إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن إرجاء التصويت، الذي من المقرر في حال خسارته أن يعقبه تصويتان منفصلان على الخروج من دون اتفاق أو تأجيل الخروج، قد يثير غضب النواب المحافظين الموالين لأوروبا.

كانت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلت عن مكتب ماي القول إنها أجرت اتصالا برئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الليلة الماضية، إلا أن رئيسة الوزراء لا تعتزم السفر إلى بروكسل لأنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات.

يأتي هذا التقييم المتشائم من جانب "داوننج ستريت" بعدما طالبت وزيرة شؤون البرلمان بالحكومة أندريا ليدسوم، وهي أحد أبرز المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، بـ"دَفعة أخيرة" من جانب مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تمرير مشروع الاتفاق عند تصويت البرلمان عليه غدا الثلاثاء.