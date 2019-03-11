الصين تتعهد بالتركيز على جودة البيئة والدفاع عن «السماء الزرقاء»

أكد وزير البيئة الصيني "لي قان جيه" اليوم /الاثنين/ أن وزارته ستركز بشكل صارم على التنفيذ وبذل كافة جهودها في معركة الدفاع من أجل سماء زرقاء (خالية من الملوثات).

وقال جيه - في مؤتمر صحفي على هامش الدورة التشريعية السنوية في العاصمة الصينية (بكين) - إنه أكمل تصميما متكاملا للدخول في معركة الدفاع عن السماء الزرقاء، كما شكل وضعا أساسيا لإدارة وعلاج هذه القضية المرتبطة بانبعاثات الغاز.

وأضاف جيه أنه خلال العام الماضي، بلغت نسبة الأيام الممتازة في الجو لعدد 338 مدينة رئيسية حوالي 79.3%، وانخفض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة بنسبة 9.3%، مشيرا إلى أنه حدد خطة العمل والجدول الزمني وكتاب المهمة لمعركة الدفاع عن السماء الزرقاء، وسيكون المفتاح هو التنفيذ.

ودعا إلى العمل خلال الفترة المقبلة على تخفيض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة بشكل ملحوظ، وتقليل عدد أيام التلوث الكثيف بشكل كبير، وتحسين جودة البيئة الجوية.