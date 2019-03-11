شركة الطيران كوم إير فى جنوب افريقيا توقف تحليق طائراتها من طراز بيونج 737 ماكس

قررت شركة "كوم إير" للطيران العاملة فى جنوب افريقيا اليوم وقف تحليق طائراتها من طراز " بوينج 737 ماكس " لحين اجراء المشاورات الفنية مع شركة " بوينج " الامريكية المصنعة لهذا الطراز من الطائرات وخبراء الطيران .

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الامريكية ان هذا القرار يأتى بعد اعلان اندونيسيا والصين واثيوبيا تجميد رحلات طائراتها من هذا الطراز اثر تحطم طائرة ركاب اثيوبية امس خلال رحلة من اديس ابابا الى نيروبى ومصرع جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 157 شخصا .

ولم تكشف شركة "كوم إير" مع ذلك عن عدد الطائرات التى سوف يشملها قرار وقف التحليق، غير أن البيان الذى اصدرته بهذا الصدد اشار الى ان القرار تم اتخاذه بدون تدخل السلطات المختصة بتنظيم الطيران فى جنوب افريقيا.