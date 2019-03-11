ممثل اليونيسيف يشيد بخطة داخلية الوفاق الليبية لحماية الطفل والأسرة

أشاد الممثل الخاص لمنظمة اليونيسيف في ليبيا، عبد الرحمن غندور، بنجاح خطة وزارة الداخلية في مجال حماية الطفل والأسرة باستحداث مكتب لحماية الطفل والأسرة، الذي أنشئ في العاشر من شهر نوفمبر من العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، بمقر وزارة الداخلية بطرابلس، بحضور وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بالوزارة.

وشدد غندور على ضرورة اتباع الأساليب العلمية في التعامل مع الأطفال وعدم التمييز بينهم داخل الأسرة والمجتمع، الأمر الذي يترتب عليه بناء أسرة ناجحة وأطفال متميزين، مع ضرورة إكسابهم قواعد المعرفة بمختلف أنواعها وتأهيلهم ودعمهم نفسيًّا.

ورحب وزير الداخلية بمساعدة منظمة الطفولة من خلال إقامة البرامج التدريبية وإنشاء مراكزها في مديريات الأمن ومراكز الشرطة كافةً.