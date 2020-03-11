مصر تعرب عن تقديرها لموقف البحرين الداعم لها في ملف سد النهضة

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، عن تقديرها لمواقف البحرين المسانِدة لها والتي كان آخرها دعمها للقرار العربي الصادر عن الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية بشأن التضامن معها في ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم لوزير الخارجية سامح شكري وذلك في ختام جولته العربية، حيث سلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموقف الحالي من قضية سد النهضة وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس ‪السيسي إلى أخيه العاهل البحريني .. مؤكدًا على عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في ظل توجيهات قيادتيّهما بدفع كافة مجالات التعاون المُشترك.

وأوضح حافظ أن العاهل البحريني حرص على الإعراب عن تقدير بلاده لمصر ودعم البحرين التام وتضامنها مع مصر في كافة القضايا بما في ذلك دعم المملكة لمصر في ملف سد النهضة وكل ما يحفظ حقوق مصر وأمنها المائي..كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي.. مُعربًا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر وما تشهده أوجه التعاون الثنائي بين البلدين من تطور ملحوظ في مختلف المجالات.