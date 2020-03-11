بيراميدز يهزم إنبي بفضل الـVAR

حقق فريق بيراميدز، فوزًا صعبًا على نظيره إنبي، مساء اليوم الأربعاء، 1 - 0، في اللقاء الذي احتضنه ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

وسجل هدف اللقاء عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ولجأ محمود ناجي، حكم المباراة، إلى تقنية الفيديو، في الدقيقة 84 بعدما تم عرقلة ايريك تراوري، مهاجم بيراميدز، من قبل إبراهيم يحيى، مدافع إنبي، داخل منطقة الجزاء، وتم احتساب ركلة جزاء، نفذها عبدالله السعيد باتقان في مرمى محمود جاد.

بهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد إنبي عند النقطة 25 في المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

يذكر أن بيراميدز يستعد لملاقاة طنطا يوم الإثنين المقبل، فيما يحل إنبي ضيفًا على الأهلي السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري الممتاز.