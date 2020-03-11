الرقابة الإدارية تُحرر محاضر مخالفات للقطاعات الحكومية بالشرقية -صور

شنت لجان المتابعة المُشكلة من هيئة الرقابة الادارية، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الشرقية، بإشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، حملات تفتيشية مفاجئة على قطاعات التموين، والتربية والتعليم، والصحة، والطب البيطري، والخدمات والمرافق والمحليات بمراكز ومدن فاقوس ومنيا القمح والحسينية ومشتول السوق وههيا وبلبيس.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير وضبط 143 مخالفة مختلفة في قطاعي التموين والطب البيطري، تمثلت في مخالفات بمستودعات البوتاجاز، وثلاجات اللحوم، وأسواق الجملة، ومحال الجزارة، ومحطات الوقود، والمخابز التموينية، وومحال بيع الأسماك، والمطاعم، ومصانع المواد الغذائية.

وفي قطاع التربية والتعليم، مرت لجان الرقابة الإدارية على عدد من المدارس الحكومية والخاصة ومراكز الدروس الخصوصية، وجرى ضبط وغلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، واتخاذ مندوب الضرائب العامة الإجراءات القانونية اللازمة حيال 6 مراكز أخرى.

وفي قطاع الصحة، حررت اللجان 29 محضر مخالفة بعدد من المستشفيات الخاصة والصيدليات ومعامل التحاليل والعيادات الخاصة والمراكز الطبية والمطاعم؛ لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

وتنفيذًا لقرار المحكمة في القضية رقم 26169 لسنة 2019، بشأن إعادة تنفيذ قرار الغلق رقم 119 لعام 2019 حيال أحد المستشفيات الخاصة بمركز ومدينة منيا القمح، جرى التنفيذ وتشميع المستشفى، وتحرير محضر إثبات حالة بذلك، حمل رقم صادر 1753 إداري منيا القمح لسنة 2020.

وفي قطاع شئون البيئة، جرى تحرير 24 محضر مخالفة ما بين نظافة وتشغيل عمالة بدون تراخيص، بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 مخابز ومطعمين ومحل عصير قصب ومحل طيور ومطعم كشري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.