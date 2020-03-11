مسؤول أمريكي يحذر: فيروس كورونا سوف يزداد سوءا

قال أنتوني فوشي ، وهو طبيب أمريكي بارز منوط بملف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن الوباء "سيزداد سوءاً" مع ارتفاع حالات الإصابة في جميع أنحاء البلاد.

وقال فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية خلال شهادة أمام الكونجرس اليوم الأربعاء "خلاصة القول، الوضع سوف يزداد سوءا".

وأضاف فوشي: "إلى أي مدى سوف يصبح الوضع أكثر سوءا يتوقف على قدرتنا على القيام بأمرين: احتواء توافد الأشخاص المصابين من الخارج ، والقدرة على الاحتواء والتخفيف (من تأثير الفيروس ) داخل بلدنا".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 31. بينما ارتفع عدد حالات الإصابة به إلى 1000 ، وفقًا لقاعدة البيانات التي جمعتها جامعة جون هوبكنز ، فيما تعد ولايات واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا الأكثر تضررا من تفشي المرض.

وقال فوشي إن علينا "تغيير سلوكنا" ، مضيفا أنه يجب ألا يكون هناك تجمعات كبيرة من الأشخاص.

وتسبب الفيروس في اضطراب أسواق الولايات المتحدة وإلغاء مؤتمرات كبرى ومهرجانات وفعاليات رياضية في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن فيروس كورونا وصل إلى مستوى وباء عالمي.