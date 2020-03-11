إلغاء مؤتمر في نيويورك حول كورونا بسبب كورونا

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قرر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إلغاء مؤتمر للأعمال حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ خشية الفيروس نفسه.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، مساء الثلاثاء، بأن المجلس ألغى مؤتمراً بعنوان "ممارسة الأعمال في ظل كورونا" كان مقرراً انعقاده في نيويورك الجمعة؛ نظراً لانتشار الفيروس المعدي.

وأوضحت أن المجلس ألغى أيضاً مؤتمرات آخرى كانت مقررة في نيويورك وواشنطن خلال الفترة بين 11 مارس و3 أفريل.

وتنضم تلك الفعاليات لقائمة طويلة من الفعاليات الملغاة أو الموجلة في الولايات المتحدة كإجراء احترازي ضد كورونا.

وحسب إحصاء لبلومبرغ، تسبب الفيروس في إلغاء أو تأجيل أكثر من 50 فعالية كبيرة حول الولايات المتحدة.