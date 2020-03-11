إلغاء الاحتفال برجبية السيد البدوي بطنطا

أكد اليوم الاربعاء عادل داود رئيس حي أول طنطا أنه تم إبلاغ مقيمي السرادقات من اتباع الطرق الصوفية للاحتفال برجبية السيد البدوي بمدينة انه تم ارجاء الاحتفالات بالرجبية وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

وأضاف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية أنه لن يتم السماح بإقامة احتفالات لرجبية السيد البدوي وتم التنبيه على أصحاب هذه السرادقات بالغائها، كما تم تشكيل حملة موسعة برئاسة العميد وسيم قنديل مأمور مرافق الغربية والرائد محمد على وكيل قسم شرطة المرافق والرائد مجدي الصباغ رئيس نقطة شرطة السيد البدوي بمتابعة قيام أصحاب السرادقات بإزالتها ومنع افتراش محيط السيد البدوي أو الشوارع المؤدية له وذلك تطبيقا لقرار رئيس الوزراء.