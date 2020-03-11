«حلقة وصل» تكرم الكاتبة إنجي الطوخي في يوم المرأة

كرمت مؤسسة "حلقة وصل" الكاتبة الصحفية إنجي الطوخي في الدورة الخامسة لمؤتمر اليوم العالمي للمرأة بحضور عدد من النماذج النسوية الناجحة في شتى المجالات الفنية والاجتماعية والثقافية.

يأتي ذلك التكريم في إطار دور إنجي الطوخي الإعلامي والأكاديمي في التوعية بقضايا المرأة وعرضها وتسليط الضوء على جهود المرأة المجتمعية على المستويين الداخلي والإقليمي.

وقالت إنجي الطوخي إن تكريم المرأة المصرية هو تكريم للمجتمع ككل خاصة أن نجاحات المجتمع تقوم بشكل كامل على دور المرأة مشددة على مكاسب مشاركة المرأة في العمل العام في مصر والعمل الخيري.

وأكدت الطوخي أنه من الضروري إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمرأة المصرية لتكون دافعا وحافزا لمزيد من السيدات للتفوق واثبات كفاءة المرأة في تقدم المجتمع. ووجهت الشكر والتقدير إلى القائمين على المؤتمر الذي يهدف إلى إعطاء دفعة أمامية للنماذج النسوية الناجحة في مصر والتعبير عن الامتنان لهن بشكل عملي وصناعة حلقة وصل ما بين هذه النماذج وبين أصحاب المبادرات والعمل العام وأصحاب المؤسسات الفاعلة في العمل المجتمعي.

يذكر أن مؤسسة "حلقة وصل" تعقد المؤتمر العالمي للمرأة سنويا، للاحتفال بقيمة المرأة المصرية ويستهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات الفعالة في المجتمع المصري، وتكريم أصحاب النجاحات المختلفة سواء في شغلهم أو في خدمة العمل العام، والاستماع إلى أصحاب العديد من المبادرات مع ضيوف الشرف وكذلك وسائل الإعلام المختلفة التى تهتم بهم.