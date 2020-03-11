ماكرون يلقي خطابا إلى الفرنسيين عن أزمة كورونا

أعلنت سيبيت ندياي، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة إلى الشعب مساء غد الخميس بشأن أزمة كورونا.

وقالت ندياي: "لا أعرف التفاصيل"، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية لا تستهدف الوصول بالبلاد إلى حالة جمود، مضيفة أن فرنسا تمر حاليا بالمرحلة الثانية من الوباء، أما المرحلة الثالثة، وهي أعلى المراحل، فهي متوقعة خلال الأيام المقبلة.

وتابعت ندياي: "لا استطيع أن اقول في اللحظة الراهنة كيف ستبدو الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة"، مؤكدا أنه على الأرجح لن تكون هناك تدابير معيارية مثل الإغلاق الممنهج في جميع أنحاء البلاد.

ويخشى الكثيرون في فرنسا من إمكانية حدوث وضع مماثل للوضع القائم في إيطاليا، وقالت ندياي إن بلادها ستتخذ إجراءات مناسبة تختلف عن تلك التي اتخذتها إيطاليا، ولفتت إلى أن جميع التدابير التي يتم اتخاذها "تستند بشكل منهجي إلى الشواهد العلمية"، ورأت أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها في إيطاليا لم تستطع وقف انتشار الوباء، وقالت إن حكومتها تعلمت من هذا الأمر.