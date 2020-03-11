مالطا تمدد حظر السفر من وإلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا

ذكر رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، أن بلاده سوف تحظر كل أشكال السفر من وإلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا بدءا من منتصف الليل وسوف تفرض غرامة بقيمة ألف يورو "1130 دولارا" على أي شخص يخالف قواعد الحجر الصحي.

ويأتي حظر السفر عقب إعلان مماثل يوم الأحد الماضي على كل أشكال السفر من وإلى إيطاليا.

وقال أبيلا، إن أي شخص وصل البلاد قادما من إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين يجب أن يخضع للحجر الصحي في المنزل أو تعرضه لغرامة بقيمة ألف يورو. وسوف ينطبق نفس الأمر على أي راكب وصل البلاد قادما من ألمانيا أو فرنسا أو إسبانيا أو سويسرا اليوم الأربعاء.

وأعلن أبيلا، القيود الجديدة بعد ساعات من تأكيد مالطا سادس حالة لفيروس كورونا. وجرى ربط كل حالات مالطا حتى الآن بحالات فيروسية في شمال إيطاليا.

وتعد إيطاليا من بين أكثر الدول الموبوءة بفيروس كورونا، إلى جانب الصين وإيران وكوريا الجنوبية.

وفرضت الحكومة الإيطالية إغلاقا في جميع أنحاء البلاد.