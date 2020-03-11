تيليكوم إيتاليا تعتزم بيع حصة من أنشطتها في مجال الهاتف الأرضي إلى شركة أمريكية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الإيطالية تيليكوم إيتاليا، إن الشركة تعتزم بيع حصة أقلية من بعض أصولها في قطاع الهاتف الأرضي، إلى شركة الاستثمار المالي الأمريكية "كيه.كيه.آر أند كو" مقابل حوالي ملياري يورو (3ر2 مليار دولار)، في إطار استعدادات الشركة التي كانت تحتكر قطاع الاتصالات في إيطاليا لإطلاق شبكة الألياف الضوئية الخاصة بها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال لويجي جوبيتوسي الرئيس التنفيذي لشركة تيليكوم إيتاليا، إن الشركة تعتزم إقامة شركة منفصلة لإدارة هذه الأصول، التي أطلقت عليها اسم الشبكة الثانوية، والتي تقدر قيمتها الاستثمارية بنحو 5ر7 مليار يورو، مضيفا: "نحن نتجه نحو الخطوة التالية لقيادة إطلاق شبكة الألياف في إيطاليا، وعام 2020 سيكون عام الصفقات بالنسبة لنا".

وقال جوبيتوسي إن الشركة لديها ما يصل إلى 4 مليارات يورو لخفض ديونها بعد صرف التوزيعات النقدية.