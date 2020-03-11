ميركل: 60 إلى 70% من المواطنين قد يصابون بكورونا المستجد

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المهمة الرئيسية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد حاليا هي الحد من انتشاره.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في برلين: "الفيروس وصل إلى أوروبا، إنه هنا، ويتعين علينا جميعا استيعاب ذلك".

وذكرت ميركل أنه لا يوجد علاج أو لقاح للوقاية من الفيروس حتى الآن، مضيفة استنادا إلى خبراء أن 60إلى 70% من المواطنين قد يصابون بالفيروس، مشيرة إلى أن كبار السن والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي هم الأكثر عرضة للخطورة.

وأكدت ميركل أهمية عدم زيادة الأعباء على النظام الصحي، مشددة على ضرورة إبطاء انتشار الفيروس، وقالت: "ما نفعله مهم وليس هباء وليس بلا جدوى... الأمر يدور حول كسب الوقت"، مؤكدة أهمية التعاون بين كافة مستويات الدولة في مكافحة الأزمة، مشيرة إلى أن عدم إقامة مباريات كرة القدم كما هو معتاد ليس هو أسوأ الأمور.