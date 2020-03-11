الوفد: الحوار الوطني حول قوانين الانتخابات يخلق توافقا حزبيا

ثمن المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الحوار الدائر حاليا بين الأحزاب السياسية المختلفة بشأن قوانين الانتخابات المقبلة والنظام الانتخابي الأمثل الذي سيتم إجراء الانتخابات وفقا له.

وقال الجندي، في بيان اليوم، إن ما يميز الحوار الوطنى الدائر بين الأحزاب منذ فترة ويستمر حتى الآن هو مشاركة قوى سياسية وحزبية ذات أيديولوجيات مختلفة ومتنوعة وهو ما يثري النقاشات ويساعد علي خلق حالة توافق حزبي على نظام الانتخابات المقبلة سواء انتخابات مجلسي "النواب والشيوخ" أو انتخابات المجالس المحلية.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن هذا التوافق الحزبي بصورة كبيرة يتوافق مع رؤية حزب الوفد بقيادة رجل القانون المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، للنظام الانتخابي الأمثل وفق نظام ٢٥٪؜ للفردي و٧٥٪؜ للقائمة المطلقة المغلقة.

وطالب الجندي، بضرورة الإسراع في الانتهاء من قوانين الانتخابات نظرا للمدة الزمنية التى تفصلنا عن موعد انتخابات البرلمان نهاية العام الجاري وكذلك انتخابات المحليات التي تأخرت كثيرا.

وأعرب الجندي عن تفاؤله بقدرة حزب الوفد واستعداداته بقيادة المستشار بهاء أبوشقة على حصد نسبة المقاعد التي تليق بأعرق الأحزاب المصرية الوطنية.