خفض محدود لأسعار بنزين 95 في السعودية

أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو مساء أمس الثلاثاء، خفض أسعار بنزين 95 إلى 25ر2 ريال للتر الواحد ابتداء من اليوم الأربعاء بدلا من 11ر2 ريال، فيما ابقت على سعر البنزين 91 عند مستوى 55ر1 ريال للتر الواحد.

وكانت ارامكو قد اعلنت فبراير الماضي بان فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستصبح شهرية بدلاً من ربع سنوية.

وأضافت أنه سيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعا حادا خلال الأسبوع الحالي بسبب فشل دول تجمع "أوبك بلس" في الاتفاق على خفض الإنتاج خلال اجتماعها يوم الجمعة الماضي، بسبب الخلاف بين السعودية وروسيا وهما من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.