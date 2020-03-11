أحمد سعد: إلتزمت بتعليمات هاني شاكر في دويتو أغنيتي مع حسن شاكوش

كشف الفنان أحمد سعد عن دويتو غنائي جديد يجمعه مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك من خلال صورة جمعتهما داخل أثناء تسجيل الأغنية.

وقال سعد في تصريحات صحفية، إن "شاكوش يمتلك موهبة وطبقة صوت مميزة وقررنا نقدم أغنية بها شكل موسيقي وجمل مختلفة من الغناء الشعبي الذي يحبه الجمهور، وفي نفس الوقت التزمت بما طلبه الأستاذ هاني شاكر وأثق أن هذه الأغنية ستغير وجهة نظره في شاكوش من خلال تقديم أغنية شعبية بها معني وكلمات وجمل موسيقية وموسيقى بعيدة تماما عن الابتذال".

وأضاف سعد: "احترم قرارات الأستاذ هاني شاكر، وكذلك أحترم وأقدر رأي الناس والشارع العربي وأتمنى أن أقدم شيء يرضي كل الأطراف".

وكشف سعد عن تفاصيل الأغنية التى تجمعه بشاكوش والتي تم تسجيلها الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر محمود خليفة وتوزيع إسلام شيبسي وإنتاج شركة مزيكا.