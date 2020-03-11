تايلاند تلغي جميع التأشيرات التي تصدر لدى الوصول بسبب كورونا

تتوقف تايلاند عن إصدار تأشيرات للزائرين لدى الوصول من جميع البلدان التي كان مواطنوها مؤهلين لذلك في السابق، وسوف تلغي أيضا الإعفاءات من التأشيرة بالنسبة لبلدان أخرى، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال وزير الداخلية أنوبونج باوتشيندا اليوم الأربعاء إنه لم يعد بإمكان الزائرين من بلغاريا وبوتان والصين وقبرص وإثيوبيا وفيجي وجورجيا والهند وكازاخستان ومالطا والمكسيك وناورو وموريشيوس وبابوا غينيا الجديدة ورومانيا والمملكة العربية السعودية وتايوان وأوزبكستان وفانواتو التقدم بطلب للحصول على تأشيرات من نقاط التفتيش التابعة لسلطات الهجرة في تايلاند.

وأوضح أنه يمكن لهؤلاء الآن فقط الحصول على تأشيرات من السفارات حتى إشعار آخر.

وقال أنوبونج إنه تم إلغاء إعفاءات التأشيرات للزائرين من كوريا الجنوبية وإيطاليا وهونج كونج لأنها أكثر البلدان تضررا حاليا من خطر الفيروس.