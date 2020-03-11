توقيف مشتبهين في صلتهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني وبينهم أجانب

أعلنت الحكومة السودانية إلقاء القبض على عدد من المشتبه في صلتهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التي جرت أول أمس، وبينهم أجانب.

وتلقى مجلس الوزراء السوداني - في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة حمدوك - تقريرا أمنيا حول محاولة الاغتيال الفاشلة، قدمه وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد.

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية - في تصريحات للصحفيين - إن التحريات والتحقيقات لا تزال متواصلة، مضيفا أن فريقا من الخبراء الأمريكيين وصل السودان اليوم، وسينضم لفريق التحقيق.

وأوضح أن الحكومة استعانت بهذا الفريق نسبة للخبرة التي يتمتع بها والتقنيات الحديثة المتوفرة لديه، خاصة وأن السودان حديث العهد بمثل هذا النوع من الحوادث، فضلا عن أن الاتفاقيات الدولية لمحاربة الإرهاب تُلزم الدول بالاستعانة بالخبرات المختلفة للمساهمة في معالجة هذه القضايا وكشف أسرارها.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة والاستخبارات يعملون ضمن فريق موحد، واتخذوا عددا من الإجراءات الأمنية لتأمين رئيس الوزراء، والشخصيات والمواقع المهمة.

وقال إنه ستكون هناك إجراءات وخطط أمنية جديدة للحفاظ على سلامة وأمن البلاد، مؤكدا أن هذه الإجراءات الأمنية لن تُقيد الحريات العامة والحقوق، التي ينالها المواطنون السودانيون بموجب الوثيقة الدستورية.