الاتحاد الأوروبي يوفر 25 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا

يعتزم الاتحاد الأوروبي توفير 25 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد في مواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي أعقاب اجتماع عبر الفيديو لزعماء دول التكتل، أعلنت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مساء الثلاثاء عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مشيرة إلى أن أموال هذا الصندوق سترد من مخصصات إعادة الهيكلة، ولفتت إلى أنه سيتم ضخ هذه المساعدات بشكل عاجل.

وأوضحت السياسية الألمانية أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه المساعدات إلى دعم قطاع الصحة وسوق العمل والشركات الصغيرة والمتوسطة، ووعدت:" سنستغل كل الموارد المتاحة لنا حتى يقاوم الاقتصاد الأوروبي هذه العاصفة".

يذكر أن شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد دعا إلى هذا الاجتماع، أعلن عن عقد مؤتمرات شبيهة يوميا لوزراء صحة وداخلية دول التكتل لمتابعة الأزمة.