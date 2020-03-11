اسكتلندا: الاستئناف ممكن في قضية الليبي المقرحي المدان بتفجير لوكربي

ذكر خبراء قانون في اسكتلندا، اليوم الأربعاء، أن إدانة الليبي الراحل عبد الباسط المقرحي في تفجير طائرة الركاب "بان امريكان 103" في عام 1988 فوق بلدة لوكربي ربما قد شابتها عيوب، ما يسمح لأسرته بالتقدم باستئناف جديد.

وكان المقرحي قد أدين في القضية وتمت تبرءة ساحة ليبي آخر وذلك بعد محاكمة في 2001 من جانب محكمة في لاهاي تطبق القانون الأسكتلندي.

وقالت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الأسكتلندية إنها كانت قد أحالت قضية المقرحي إلى محكمة الجنايات العليا في أسكتلندا "للبت فيها".

وأضافت: "نتيجة لقرار اللجنة، يحق لأسرة المقرحي استئناف إدانته الصادرة في 31 يناير 2001، بقتل الركاب البالغ عددهم 243 وطاقما من 16 فردا كانوا على متن طائرة الرحلة 103 التابعة لشركة بان امريكان التي كانت في طريقها من لندن إلى نيويورك و(بقتل أيضا) 11 شخصا من سكان لوكربي في 21 ديسمبر 1988".

وصدر حكم بحق المقرحي بالسجن 27 عاما ولكن أفرج عنه في 2009 بعدما جرى تشخيص إصابته بالمرحلة الأخيرة من سرطان البروستاتا.

استمر ضابط الاستخبارات الليبي السابق في الدفع ببراءته حتى وفاته في مايو 2012 ولكن ممثلو الادعاء الاسكتلنديون أصروا على أن الأدلة ضده صحيحة.

وفي عام 2015، قال ممثلو الادعاء إنهم حددوا هويات شخصين ليبيين جديدين مشتبه بهما وطلبوا من السلطات الليبية السماح للشرطة من أسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية باستجوابهما في طرابلس.