أسرة «نساء من ذهب» تحتفل بعيد ميلاد سميحة أيوب في موقع التصوير

احتفلت أسرة مسلسل "نساء من ذهب" بعيد ميلاد الفنانة سميحة أيوب، داخل لوكيشن تصوير العمل، الذى يصور حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحرص عدد من نجوم المسلسل على المشاركة في الاحتفالية وتبادل الصور التذكارية وتقطيع التورتة، على رأسهم الفنانتان نادية الجندي، وهالة فاخر، والمنتج صادق الصباح، والمخرج وائل إحسان.

مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك فى بطولته كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى ونانسى عجرم إضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان.