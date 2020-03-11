6 إصابات جديدة بكورونا في دولة جنوب أفريقيا وتزايد الحالات جنوبي الصحراء الكبرى

أكدت دولة جنوب أفريقيا وجود ست إصابات جديدة بفيروس كورونا عقب خضوع 600 شخص للفحوصات اللازمة، في الوقت الذي تزايد فيه انتشار الفيروس في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وقالت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا في بيان اليوم الأربعاء، إن من بين المصابين خمسة عادوا من أوروبا إلى البلاد في وقت سابق الشهر الجاري.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، جاءت فحوصات أربعة أشخاص من إقليم جاوتينج، حيث تقع جوهانسبرج، أكبر مدن البلاد، إيجابية، بالإضافة إلى إصابة واحدة في كل من إقليمي "ويسترن كاب" وكوازولو-ناتال".

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في جنوب أفريقيا إلى 13 حالة.

وأكدت سبع دول أخرى في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية تسجيل حالات إصابة جديدة، ما دفع العديد من الحكومات إلى إخضاع القادمين من دول أجنبية موبوءة بكورونا، للحجر الصحي.

وأعلنت كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.

وذكرت "بلومبرج" أن جزيرة "ريوينون" التي تقع قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، ولكنها تابعة لفرنسا، أول حالة إصابة بالفيروس هناك، وهي لرجل يبلغ من العمر 80 عاما، وصل إليها من فرنسا.

وأوضحت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن حالة الإصابة الوحيدة بالفيروس في البلاد لمواطن يبلغ من العمر 52 عاما، كان يقيم بفرنسا، وليست لمواطن بلجيكي كما ذكرت أمس الثلاثاء.

وفي إطار متصل، طالب قائد الجيش في دولة جنوب السودان، جابرييل جوك رياك، من بعثة الأمم المتحدة في البلاد تعليق وصول قوات حفظ السلام من الصين وكمبوديا والهند ونيبال وكوريا الجنوبية حتى إشعار آخر، بحسب ما ذكره رئيس البعثة الأممية ديفيد شيرر.

وقالت إريتريا إنها ستطالب جميع القادمين إليها من الصين أو إيطاليا أو كوريا الجنوبية أو إيران، أو من دول أخرى عبر هذه الدول، بالخضوع للحجر الصحي.