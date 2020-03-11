المحافظات تستعد لمواجهة الطقس السيئ والتقلبات الجوية المحتملة غدا

قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستعداد التام لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة من رياح وأمطار، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة غدا الخميس.

ففى محافظة البحيرة، وجه المحافظ هشام آمنه برفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ، وعدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة من رياح وسقوط أمطار كثيفة خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت القادم، وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، ومركز التنبؤ بفيضان النيل، مع الانعقاد الدائم أيضا لغرف عمليات فرعية بالمراكز والمديريات على مدار الـ24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

وأشار المحافظ إلى أنه تقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة وأرواح أبنائنا الطلاب .

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية لتفادى الآثار السلبية لتلك الموجة ومنها إلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، والتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وانتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر مع أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى، والأنفاق .

وناشد المحافظ المواطنين أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى، وكذلك الإلتزام بإتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها، والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك مع فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، والتواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، والاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق .

فى محافظة البحرالأحمر، فى إطار توجيهات المحافظ عمرو حنفى برفع أقصى درجات الاستعداد تحسبا للتغيرات المناخية وجاهزية المعدات فى أماكن التمركز الخاصة بها لحماية الأرواح والممتلكات .

وأكد إيهاب رأفت رئيس المدينة أنه تم رفع أقصى درجات الاستعداد وتمركز جميع المعدات لجميع الجهات المشاركة نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها مدن المحافظة، وما يعقبها من أمطار غزيرة فى سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .

جاء ذلك فى بيان اليوم للوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، وأشار إلي أنه تم تجهيز معدات الوحدة المحلية للمدينة وجاهزيتها وكذلك جميع معدات الجهات المشاركة فى أماكن التمركز الخاصة بكل جهة منها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والشركة العامة للبترول، وشركة سيميتار، وشركة غرب بكر، وشركة جابكو، وشركة سوكو جبل الزيت.

وفى محافظة المنوفية، أعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لموجة الطقس السئ المتوقعة غدًا /الخميس/ وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي أكد أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم استقرار الطقس حتى السبت 14 مارس الجاري.

وقال المحافظ إبراهيم أحمد أبو ليمون - في تصريح اليوم /الأربعاء/ إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة بشبين الكوم متصلة بنحو 10 غرف فرعية لمتابعة حالة الطقس والتعامل مع أية مشكلات قد تحدث بسبب موجة الطقس المتوقعة.

وأضاف أنه تم التشديد على رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المعدات وسيارات شفط المياه وتنظيف مخرات السيول والبلاعات لاستيعاب الأمطار فضلًا عن صيانة أعمدة الإنارة.

وأكد ضرورة الاستعداد التام لجميع أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة ومرفق الإسعاف للتعامل مع أية حالات مرضية بسبب موجة الطقس المتوقعة.

وفى الفيوم، صرح المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري بأنه تم رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمة والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبا لسوء الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة بدءا من الغد.

كما وجه بتشكيل فرق عمل للتدخل السريع كإجراء احترازي لمواجهة الأمطار المحتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، موجهاً بمراجعة تطهير جميع مخرات السيول، ومناسيب الترع، وتوفير الكميات اللازمة من المواد التموينية والبطاطين.

ووجه بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مكلفاً مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، وخاصةً على الطرق السريعة.