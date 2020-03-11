الرئيس الإيراني يقود شخصيا لجنة إدارة الأزمات الخاصة بكورونا

يعتزم الرئيس الإيراني حسن روحاني قيادة لجنة إدارة الأزمات الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد شخصيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" اليوم الأربعاء أن هذا المقترح يأتي مباشرة من المرشد الإيراني آية الله خامنئي، وذلك عقب اجتماع أزمة مع مسؤولين في الحكومة ونواب برلمانيين.

وكانت تقع مسؤولية مكافحة أزمة كورونا على عاتق وزارة الصحة.

وبحسب بيانات ديوان الرئاسة الإيراني، فإنه من المقرر أيضا إشراك القوات المسلحة في مكافحة تفشي الفيروس، حيث سيُجرى الاستعانة بهم في المقام الأول في بعض الأقاليم لتأسيس مستشفيات متنقلة. ومن المحتمل استخدام فنادق وصالات رياضية مغطاة كمستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد تفشى على نحو كبير في إيران. وبحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية أمس الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 291 حالة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 8042 حالة. وبلغ عدد حالات الشفاء 2731 حالة.

وتتركز النسبة الأكبر من الإصابات في العاصمة طهران، حيث تم تسجيل أكثر من 2100 حالة إصابة بالفيروس.