ظهر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على شاشة التلفزيون في بث مباشر لإصدار أوامر لسكان البلاد البالغ عددهم 17 مليونا بالكف عن المصافحة في إطار مساعي مكافحة فيروس كورونا.. غير أنه كان أول من لم يلتزم بالأوامر الجديدة.

وقال روته خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين ”علينا من الآن فصاعدا الكف عن المصافحة بالأيدي“.

وأضاف ”يمكنكم التلامس بالقدمين أو المرفقين أو أي ما يمكنكم ابتكاره... لكننا سنكف عن المصافحة بالأيدي اعتبارا من اليوم“.

وبعد دقائق التف روته وصافح بحماس ياب فان ديسل رئيس المركز الهولندي لمكافحة الأمراض المعدية الذي كان يشارك أيضا في المؤتمر الصحفي.

وأشار فان ديسل للخطأ الذي وقع فيه روته قائلا ”عذرا، عذرا! لا، هذا ممنوع! دعونا نفعلها ثانية“ ثم انفجر في الضحك.

وسجلت هولندا 321 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى يوم الاثنين.