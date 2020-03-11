النصر يتغلب على الرائد برباعية في الدوري السعودي

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تغلب النصر على ضيفه الرائد 4 - 1 ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم الرائد في الدقيقة السابعة عن طريق مهاجمه رائد الغامدي، قبل أن يسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 25 سجل البرازيلي جوليانو الهدف الثاني للنصر، قبل أن يضيف المغربي نور الدين أمرابط الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وأضاف حمد الله الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع النصر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 32 نقطة في المركز السابع.