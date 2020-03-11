ألبانيا: أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

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سجلت ألبانيا اليوم الأربعاء أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لامرأة (73 عاما) في مستشفى بمدينة دوريس.

وكانت المرأة أقامت لمدة شهرين في مدينة بولونيا الإيطالية قبل عودتها إلى ألبانيا لحضور جنازة.

وخلال هذه الفترة، كانت المرأة، دون أن تدرك إصابتها بالعدوى، على اتصال بالعديد من أقاربها، حسبما أفادت قناة "توت تشانيل".

ويخضع أفراد العائلة حاليا لعزل ذاتي في انتظار ظهور نتائج الفحوصات.

يذكر أن المرأة كانت تعاني من مرض مزمن في الكلى.

وظلت المرأة في المستشفى لعدة أيام قبل التأكد من إصابتها، الأمر الذي أثار المخاوف من أن تكون نقلت العدوى إلى مزيد من الأشخاص.

كما يخضع العديد من الأطباء الذين تواصلوا معها لعزل ذاتي.

وسجلت ألبانيا حتى الآن 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.