تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

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استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة سموحة، مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ18 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعود لتشكيل الأهلي، ثنائي الدفاع؛ محمود وحيد وأيمن أشرف، على حساب علي معلول المستبعد من المباراة، وياسر إبراهيم بسبب الإيقاف.

كما يستمر السنغالي أليو بادجي في مركز المهاجم الصريح.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ

أليو بادجي

يدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 48 نقطة، جمعها من 16 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم، متصدرًا جدول ترتيب الدوري.

بينما يحل سموحة في المركز السابه برصيد 24، جمعها من 17 مباراة.