النمسا: إغلاق المدارس الأسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا

قررت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء إغلاق المدارس في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل في ظل الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الحكومة إنه يتعين على طلاب جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والعليا البقاء في منازلهم إلى ما بعد عيد الفصح، الذي يحل في الرابع من شهر نيسان/أبريل المقبل، في الوقت الذي زادت فيه حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في البلاد إلى 245 حالة، بزيادة 39 حالة منذ صباح الأربعاء.

ورغم ذلك، ستفتح المدارس أبوابها لرعاية أعداد قليلة من الطلاب الذين لا يستطيع أولياء أمورهم البقاء في المنزل لرعايتهم. ويعتزم المعلمون مواصلة العملية التعليمية عبر الإنترنت.

وحذر المستشار النمساوي زباستيان كورتس بالقول: "لا يجب ذهاب الأطفال إلى أجدادهم... هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب علينا توفير أكبر قدر من الحماية لهم" مشيرا إلى المعدل المرتفع للإصابات بفيروس "كوفيد-19" بين كبار السن.