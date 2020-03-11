تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي بسبب كورونا

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قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي التي كانت ستقام مساء الأربعاء، في البريميرليج، كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

وكشف الموقع الرسمي لأرسنال أن بعد إصابة مالك نادي أولمبياكوس بفيروس كورونا واختلاطه قبل أيام بلاعبي الجانرز قررت رابطة البريميرليج تأجيل المباراة كإجراء وقائي.

وذكر أرسنال أن عدد من لاعبيه ألتقوا بمالك أولمبياكوس عقب المباراة التي جمعت الفريقين قبل نحو أسبوعين.

وأشار البيان أيضا أنه سيتم الكشف على جميع اللاعبين المتحدثين مع مالك أولمبياكوس عقب المباراة للتأكد من سلامتهم.

وكان أرسنال قد واجه قبل نحو أسبوعين على ملعب الإمارات فريق أولمبياكوس في منافسات الدوري الأوروبي وخسر بنتيجة 2 – 1.