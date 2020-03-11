جامعة المنيا تطلق شارة البدء لماراثون «رياضة تجمعنا»

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نظم اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنبا، بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، ومكتب رعاية الطلاب بالكلية، مسابقة اختراق ضاحية "ماراثون"، تحت شعار "رياضية تجمعنا"، وذلك برعاية الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق محمد صلاح عميد كلية التربية الرياضية، وبمشاركة طلاب كليات الجامعة العشرين.

وانطلق الماراثون من أمام مبنى رئاسة الجامعة، منتهيًا بكلية التربية الرياضية لمسافة 2 كيلو متر داخل الحرم الجامعي.

وأطلق شارة البدء للمارثون عميد الكلية، بحضور الدكتور عاطف أبو ناموس، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.