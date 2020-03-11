الصين تسجل 24 حالة إصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة

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سجلت الصين، اليوم الأربعاء، 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و22 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة بأن حالات الإصابة في مختلف أنحاء الصين ارتفعت بعد إضافة الحالات الـ24 الجديدة إلى 80778 حالة إصابة بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 3158 حالة.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أعلن أمس الثلاثاء السيطرة "بصورة أساسية" على انتشار فيروس كورونا في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عنه القول، خلال تفقد أعمال مكافحة الوباء في المدينة، إنه تم تحقيق نجاح أولي في السيطرة على الأوضاع.