وزير الزراعة والسفير النيوزيلندي يبحثان تكثيف سبل التعاون بين البلدين

استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصيـر، سفير دولة نيوزيلندا بالقاهرة، جريج لويس، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين، وحضر اللقاء نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مصطفي الصياد، والمشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية سعد موسي، والمشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية أحمد العطار.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، اليوم الأربعاء، علي عمق علاقات المشتركة التي تربط بين البلدين في عدد كبير من مجالات التعاون، لاسيما المجال الزراعي والذي شهد نشاطاً كبيراً لافتا الي أهمية تكثيف فرص التعاون المشترك، والسعي نحو تحسين ميزان التبادل التجاري بما يتلاءم مع عمق العلاقات بين البلدين.

وبحث الجانبان، الاستفادة من الخبرة النيوزيلندية في مجالات التدريب، كذلك استكمال الملفات الفنية العالقة بشأن انسياب حركة المنتجات الزراعية بين البلدين، كما استعراض السفير النيوزيلندي أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية في مجال تدريب الأطباء البيطرين المصريين، وإقامة ورشة عمل دولية بالقاهرة بهدف نقل الخبرة النيوزيلندية.