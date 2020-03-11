خيتافي يرفض السفر إلى إيطاليا لمواجهة انتر بالدوري الأوروبي

أكد آنخل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني لكرة القدم أن فريقه "لن يسافر" إلى إيطاليا لخوض مباراة الذهاب أمام انتر ميلان الإيطالي في دور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوروبي رغم أن هذا يفترض أن يسفر عن احتساب الفريق خاسرا المباراة.



ورفض الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) طلب خيتافي الخاص بتغيير ملعب المباراة وأكد على إقامة المباراة بملعب "سان سيرو" في ميلانو.



وقال توريس في تصريحات إعلامية : "في الوقت الحالي، لن يسافر خيتافي إلى ميلانو. لن نسافر إلى إيطاليا رغم ما يعنيه هذا. إذا كان علينا أن نخسر المباراة، سنخسرها برؤوس مرفوعة.."



وأوضح توريس أن ناديه حاول إيجاد حل بديل من خلال إقامة المباراة بعيدا عن ميلانو التي تعتبر من المدن التي تفشت فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولكن اليويفا لم يقدم حلا آخر باستثناء المطالبة بتصريح خاص للسفر.



وأضاف : "طالبنا اليويفا بالبحث عن ملعب بديل خارج ميلانو. ما من أحد اتخذ خطوات" مشيرا إلى أن النادي طالب الاتحاد الإسباني للعبة بالتدخل وطلب تأجيل المباراة.