حبس 3 أشقاء لاتهامهم بقتل شخصين إثر خصومة ثأرية في الإسكندرية

والنيابة تأمر بضبط وإحضار شريكهم الرابع



قررت نيابة ثانِ الرمل، شرق الإسكندرية، أمس الثلاثاء، حبس 3 أشخاص، أشقاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار شريكهم الرابع؛ لاتهامهم بالاعتداء علي شخصين بالأسلحة البيضاء، وقتلهم عمدًا في الطريق العام، داخل منطقة عزبة القلعة، إثر خصومة ثأرية بين الطرفين.

وصرحت النيابة، تحت إشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بدفن جثتي المجني عليهما، بعد تشريحهما، وإرسال الأدوات المستخدمة في الحادث "سكين، وحربة" ملوثتان بالدماء، إلى الطب الشرعي لمضاهاتها بالجروح الطعنية للقتيلين، والتحفظ عليها، وأمرت بسرعة إفادتها بتحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من اللواء شريف ذكي رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عزبة القلعة التابعة لمنطقة العوايد، شرق المحافظة، بين 7 أشخاص، وأسفرت عن وقوع ضحيتين.

وبتشكيل فريق بحث جنائي وانتقاله إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي وجود جثة كل من: "ش.خ.م" 21 عامًا، و"ع.م.ع" 26 عامًا، عاطلان، بهما إصابات وجروح طعنية في مناطق متفرقة من الجسم؛ إثر الاعتداء عليهما من جانب "ر.ق"، و"م.ق"، و"م.ق" تم ضبطهم، فيما تمكن شقيقهم الرابع من الهرب، جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة، وسبق اتهامهم في قضايا مخدرات، وتشاجُر.

كشفت التحقيقات، عن وجود خلافات سابقة بين الأشقاء الـ4 والمجني عليهما، تسببت في نشوب مشاجرة بين الطرفين، قبل عام ونصف، انتهت بسجن المتهمين الـ4 لمدة عام، وبخروجهم من السجن عقدوا العزم على الانتقام منهما، حيث تربصوا بهما أثناء تواجدهما في أحد شوارع عزبة القلعة، وانهالوا عليهم طعنا بـ"سكين وحربة"، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثانِ الرمل، وتباشر النيابة العامة التحقيق.