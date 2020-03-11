أطفال ووهان يتخلصون من تطبيق التعليم المنزلي للتمتع بإجازة تعطيل الدراسة

تخلص أطفال صينيون من برنامج التعليم المنزلي الذي وضعته الإدارة التعليمية في ووهان كبديل عن الذهاب للمدرسة، وأخيرا أصبح بإمكان الأطفال قضاء عطلة مؤقتة لحين ظهور تطبيق جديد.

وبحسب صحيفة "تايم أوف إنديا"، كان أطفال ووهان -معقل فيروس كورونا- في عطلة من المدرسة يستمتعون خلالها برفع الفيديوهات ومشاهدتها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، لينتهي ذلك فجأة بوصول تطبيق للتعليم عن بعد باسم "دينج توك"، والذي سترفع عليه الواجبات المدرسية المنوط بالطلاب حلها بدلا من الإجازة.

فكر الأطفال في فعل حركة ذكية، وهي الاستمرار في إعطاء التطبيق تقييم سيء على موقع "آب ستور"، متمنين أن يؤدي ذلك لحذف التطبيق لاحقا، ثم نجح الأطفال خلال أيام قليلة في عمل أكثر من 800 ألف تقييم سيء للتطبيق؛ ما أدى إلى إنزاله من 4.9 نجمة ليصبح 1.4 نجمة، وهو التقييم الكفيل بمسح التطبيق من على "آب ستور".

وأوصل تصرف الأطفال، مديري التطبيق، لكتابة منشور، متوسلين للأطفال بالتوقف، إذ كتب في أحد المنشورات على لسان التطبيق: "أرجوكم، لا تقتلوني، لا زلت أبلغ 5 سنوات فقط"، في إشارة لعمر التطبيق.

وجاء في بعض التقييمات التي كتبها مستخدمو التطبيق، والتي كان هدفها إعطاء تقييم سلبي والسخرية في نفس الوقت: "عزيزي (دينج توك)، أشكرك كثيرا، وسأعطيك الـ5 نجوم، ولكن اسمح لي أن يكون ذلك بالتقسيط بنجمة كل مرة".

وقال آخر في تقييم: "قلت لعطلتي إني أحب (دينج توك)، فقالت لي ألا أعطيك أكثر من نجمة فقط تعبيرا عن حبي".

وبالرغم من أن الإدارة التعليمية قد تستبدل التطبيق بآخر غيره، ولكن الأطفال حققوا خطوة قوية جعلت الخبر ينتشر على موقع "تويتر" عبر مختلف دول العالم.