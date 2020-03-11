ثونبرج تدعم تحجيم مظاهرات المناخ بسبب فيروس كورونا

أعربت ناشطة المناخ السويدية جريتا ثونبرج اليوم الأربعاء عن دعمها لدعوات السلطات الصحية بتجنب المظاهرات الكبيرة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.

وكتبت ثونبرج عبر صفحتها على موقع تويتر" نحن الشباب الأقل عرضة للإصابة بالفيروس، ولكن من الضروري أن نتحرك تضامنا مع الذين هم أكثر تأثرا".

وبدأت الناشطة التي تبلغ من العمر 17 عاما حركة عالمية لجذب الانتباه لتغير المناخ، بالتغيب عن المدرسة أيام الجمعة، وتنظيم أول اضراب مدرسي في أغسطس 2018.

وقالت السلطات الصحية في مدينتي برلين وهامبورج، أكبر مدينتين في ألمانيا من حيث التعداد السكاني، إنه يجب أن يتم إلغاء جميع الفعاليات التي تتضمن مشاركة الف شخص أو أكثر.