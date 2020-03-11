وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بحث الوزارة خطواتها في مواجهة فيروس كورونا

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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أمس الثلاثاء إن الوزارة تبحث الخيارات المتاحة لديها بشكل مستقل للمساهمة في تخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد).

وقال مونشن ردا على أسئلة الصحفيين اليوم إنه عقد اجتماعا جيدا مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لمناقشة حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي محتملة لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأضاف "تناقشنا على أسس غير حزبية وهناك اهتمام كبير بإنجاز شيء على أساس غير حزبي... هناك حاجة إلى تحديد كيفية إنجاز الأمور بسرعة لمساعدة الأمريكيين الذين تاثروا بهذا الفيروس والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت به"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.