شكاوى من العجز في عدد مدرسي التعليم الأساسي بـ«قرية الإسماعيلية» بالمنيا

تقدم عدد من أولياء أمور تلاميذ مدارس قرية الإسماعيلية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مركز المنيا التعليمية، بشكاوى لعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم بالمنيا، يتظلمون فيها من حالة العجز الصارخ الذي تشهده مدارس القرية مستوى مدرسي مواد العلوم والحاسب الآلي بالنسبة للمرحلة الإعدادية ومعلمي الفصول بالنسبة للمرحلة الابتدائية.

وأكد أولياء الأمور في شكواهم أن تدريس هاتين مادتي العلوم والحاسب الآلي معطل تماماً بالمدرسة الإعدادية، كما تعاني المدرسة الابتدائية بالقرية من عجز تام في فئة مدرسي الفصل ويترتب على ذلك عدم دخول مدرسين للصفوف الأول والثاني الابتدائي بالمدرسة.

وأوضحت الشكاوى أن أولياء الأمور طرقوا كل الأبواب سعياً لإيجاد حل لهذه الازمة قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني، وبالفعل تحرك مدير إدارة مركز المنيا التعليمية محمد أبو العيون، وأصدر قراراً بنقل 5 مدرسين «2 علوم ـــ 1 حاسب آلي ــــ 2 معلمي فصل» وذلك من مدارس التعليم الأساسي بالقرى المجاورة والتي بها فائض في عدد المدرسين، غير أن هؤلاء المدرسين لم يمضوا في إنهاء إجراءات النقل بتسلم خطابات النقل أو التوقيع عليها رفضاً منهم للأمر، وبدلاً من أن يستخدم مدير الأدارة التعليمية صلاحيته في حسهم على تنفيذ قرارات النقل لإنقاذ الوضع في المدرسة التي تعاني عجزاً صارخاً بالتدريس، فوجئ الأهلي بصدور قرار منه بنقل مدرس لمادة اللغة الإنجليزية من مدرسة قرية الإسماعيلية إلى مدرسة قرية أخرى، على الرغم من العجز الذي تعاني منه مدارس القرية على مستوى معلمي اللغة الإنجليزية أيضاً.

وطالب أولياء الأمور في ختام شكاوهم بإنهاء حالة تقاعس مدير الأدارة التعليمية والمدرسين الصادر بشأنهم قرارات نقل لسد العجز بمدارس قرية الإسماعيلية الإعدادية والابتدائية، وإثناء مدير الإدارة عن نقل مدرس اللغة الإنجليزية المشار إليه، أو توفير بديل له حتى لا يتضرر أبناؤهم، خاصة في ظل رفضه التام لطلبهم.

وأضافت الشكاوى أن مدير إدارة مركز المنيا التعليمية لم يكتف بهذا فسب بل وقع جزاء إداري بالخصم ثلاثة أيام من راتب مدير المدرسة، وذلك دون إخضاعن لأي تحقيق استناداً لرفضه تنفيذ قرار نقل المدرس.