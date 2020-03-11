الاتفاق يلدغ الشباب بهدف في الدوري السعودي

تقدم الاتفاق خطوة هامة نحو المنطقة الدافئة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه الشباب اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الاتفاق، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين و11 خسارة، إلى 29 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بفارق نقطتين خلف الشباب، صاحب المركز السابع.

وتقمص السلوفاكي فيليب كيش دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل على الكرة، وإن كان الشباب الأكثر نشاطا على المستوى الهجومي.

وقاد عبدالله الحمدان هجمة للشباب من الناحية اليمنى في الدقيقة الثانية، ليرسل عرضية زاحفة، لكن الدفاع أبعد الكرة عن المنطقة الخطرة.

وسدد الأرجنتيني كريستيان خوانكا قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة العاشرة، أبعدها الجزائري وهاب رايس مبولحي، حارس مرمى الاتفاق بصعوبة بالغة.

بمرور الوقت، بدأ الاتفاق يدخل لأجواء المباراة، حيث سنحت له أول فرصة في اللقاء في الدقيقة 20، عندما سدد سعد السلولي من داخل منطقة الجزاء، غير أن التونسي فاروق بن مصطفى، حارس مرمى الشباب، أمسك الكرة بثبات.

وكاد سوليمان دوكارا أن يفتتح التسجيل للاتفاق في الدقيقة 29، حينما تلقى تمريرة من زميله المغربي وليد أزارو، ليسدد من داخل المنطقة على يسار بن مصطفى، الذي كان لها بالمرصاد.

وواصل بن مصطفى تألقه بعدما تصدى لتسديدة في الدقيقة 39 من السلولي، الذي تلقى تمريرة عرضية من جهة اليمين، ليسدد مباشرة ولكن الحارس التونسي كان في الموعد.

استشعر الشباب بالحرج، وعاد مجددا لنشاطه الهجومي، حيث أرسل خوانكا تمريرة بينية إلى دانييلو أسبريليا، الذي سدد من داخل المنطقة دون مضايقة من أحد، لكنه وضع الكرة بغرابة شديدة فوق العارضة في الدقيقة 40.

وأهدر أزارو فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 42، حيث تلقى تمريرة أمامية ليجد نفسه منفردا بالمرمى، ويراوغ بن مصطفى ويضع الكرة في الشباك الخالية، لكن الأرض انشقت عن محمد سالم مدافع الشباب، الذي أبعد الكرة من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

اتسمت الدقائق الأولى للشوط الثاني بالهدوء النسبي، قبل أن تميل الكفة للاتفاق من جديد، حيث سدد أزارو من داخل المنطقة في الدقيقة 53، لكن الكرة ذهبت لأحضان بن مصطفى.

وقاد صالح القميزي هجمة من الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء لمصلحة الاتفاق في الدقيقة 54، حيث أطلق تصويبة خادعة على يسار بن مصطفى، لكن الكرة هزت الشباك من الخارج.

حاول الشباب تنظيم صفوفه، ومرر أسبريليا كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى عبدالمجيد الصليهم، الذي سدد من داخل المنطقة كرة غير متقنة ذهبت بعيدة تماما عن المرمى في الدقيقة 58.

ورد الاتفاق بهجمة سريعة في الدقيقة التالية، حيث تابع أزارو تمريرة أمامية، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل.

وجاءت الدقيقة 63 لتشهد حصول الاتفاق على ركلة جزاء، عقب تعرض أزارو للإعاقة من محمد سالم لاعب الشباب داخل المنطقة، لينفذ فيليب كيش الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة قوية زاحفة على يسار بن مصطفى داخل الشباك، مسجلا هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.

وكاد الاتفاق أن يعزز النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 67، عندما سدد دوكارا كرة زاحفة من خارج المنطقة، مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة، فيما سدد محمد الكويكبي الكرة من داخل المنطقة في الدقيقة 68 وصلت سهلة لبن مصطفى، الذي تصدى لتصويبة أخرى من الكويكبي في الدقيقة 73.

وسجل الاتفاق هدفا في الدقيقة 75 لكن سرعان ما تم إلغاؤه بداعي التسلل، في حين كاد سعيد الربيعي لاعب الاتفاق أن يحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80، حينما حاول إبعاد تمريرة عرضية برأسه لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن مباشرة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من الشباب لتعديل النتيجة ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للاتفاق.