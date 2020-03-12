السعودية تعلّق عروض الأفلام في دور السينما لمنع انتشار كورونا

قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية اليوم الأربعاء تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما في المملكة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر.



وقالت الهيئة في بيان لها "إن هذا القرار جاء وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم الاربعاء تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وهي لمواطن سعودي من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي(شرق) المملكة.