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جوجل ألمانيا تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل بسبب كورونا

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 4:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 4:45 م

نصحت شركة جوجل موظفيها في ألمانيا بالعمل من المنزل نظرا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء أن مكاتبها ستظل مفتوحة في الوقت نفسه.

يذكر أن جوجل لها مقرات كبيرة في ألمانيا في برلين وهامبورج وميونخ.

وكانت جوجل دعت موظفيها في أمريكا الشمالية إلى العمل من منازلهم مبدئيا حتى العاشر من نيسان/أبريل المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي يقع بها مقر جوجل الرئيسي في مدينة مونتين فيو، تعد من أكثر من المناطق تضررا بعدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة.


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