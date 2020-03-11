نائب ديمقراطي يدعو لإنهاء الانتخابات التمهيدية بعد وضوح فوز بايدن

قال جيمس كليبورن النائب الديمقراطي إن على اللجنة الوطنية الديمقراطية أن تنهي عملية الانتخابات التمهيدية للحزب إذا ما أسفرت النتائج النهائية في الاقتراع الذي جرى أمس الثلاثاء في ست ولايات عن فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وذكر كليبورن، أحد أبرز مناصري بايدن ، في تصريح له اليوم الأربعاء ، إنه ينبغي أن يقوم الحزب الديمقراطي بإلغاء ما تبقى من مناظرات إذا ما أصبح واضحا أن بايدن حصل على فارق مرتفع بصورة واضحة في نتائج التصويت فيما يسمى ب"الثلاثاء الكبير 2 " أمس على منافسه بيرني ساندرز.

وكان بايدن قد فاز في أربع من بين ست ولايات شاركت في تصويت أمس الثلاثاء حيث حصل على الأغلبية في كل من ولايات إيداهو وميسيسيبي وميزوري وميتشجان الغنية بأعداد المندوبين الذين يقومون باختيار المرشح في كل ولاية وينبغي حصول أي مرشح على 1991 مندوبا.

ومن المقرر أن يدلي ساندرز بتصريحات لاحقا اليوم بشأن مدى استمراره في الانتخابات التمهيدية بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها في هذه الولايات بفوزه في ولاية نورث داكوتا وعدم حصوله على ما يكفي من المندوبين.