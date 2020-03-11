بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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سجلت بلجيكا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك اليوم الأربعاء أن مريضا يبلغ من العمر 90 عاما توفى جراء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل.