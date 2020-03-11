 بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مارس 2020 11:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:24 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:24 ص

سجلت بلجيكا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك اليوم الأربعاء أن مريضا يبلغ من العمر 90 عاما توفى جراء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك