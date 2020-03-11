البنتاجون لا يعتزم سحب مزيد من القوات الأمريكية من أفغانستان

أكدت القيادة الوسطي الأمريكية، اليوم الأربعاء أن البنتاجون ليس لديه أى خطط لسحب المزيد من القوات الأمريكية الإضافية من أفغانستان.

وقال قائد القيادة الوسطي الأمريكية، كينيث ماكينزي، في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة النيابية، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، أنه "ليس لدي البنتاجون أى خطط لسحب المزيد من القوات الأمريكية الإضافية من أفغانستان لأقل من 18 ألف و600 جندي".مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مصرة علي منع تمدد إرهاب إيران والقاعدة وداعش.

ودعا قائد القيادة الوسطي الأمريكية حركة طالبان إلي الوفاء بالتزامتها وفقا لاتفاق السلام المبرم بين الجانبين.وقال :"علي طالبان أن تفي بالتزاماتها، فهم يواصلون الاعتداءات، وإن كانت بوتيرة أقل، ولا تستهدف قوات التحالف، وليس في المدن وإنما ضد نقاط التفتيش المعزولة ولكن هذه الاعتداءات تقع ولا تتسق مع جهود مفاوضات الحل السلمي".

من جهة أخري، أكدت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، كاثرين وويلبارغر، أن استراتيجية الولايات المتحدة هي منع تحول الشرق الأوسط إلي ملاذ آمن للإرهاب، واعتبرت أن اتفاق السلام مع طالبان خطوة أولي علي طريق الحل السياسي.