السويد تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

كشفت السلطات السويدية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت سلطات ستوكهولم فى بيان لها، أن الضحية، وهو من كبار السن، كان قد دخل من قبل غرفة العناية المركزة.