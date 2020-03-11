السويد تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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كشفت السلطات السويدية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت سلطات ستوكهولم فى بيان لها، أن الضحية، وهو من كبار السن، كان قد دخل من قبل غرفة العناية المركزة.