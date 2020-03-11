 السويد تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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السويد تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

علم دولة السويد
علم دولة السويد
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 6:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 6:22 م

كشفت السلطات السويدية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت سلطات ستوكهولم فى بيان لها، أن الضحية، وهو من كبار السن، كان قد دخل من قبل غرفة العناية المركزة.

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