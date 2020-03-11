 فرنسا تعلن 500 إصابة إضافية تقريبا بكورونا و15 حالة وفاة - بوابة الشروق
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فرنسا تعلن 500 إصابة إضافية تقريبا بكورونا و15 حالة وفاة

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 9:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 9:41 م

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء أنه تم تأكيد اصابة ما يقرب من 500 حالة اضافية بفيروس كورونا المستجد في بلاده، ليصل العدد الإجمالي إلى إلفين و 281 شخصا.

وقال الوزير الفرنسي إن البلاد سجلت حتى الآن 48 حالة وفاة، بعد أن كانت 33 حالة أمس الثلاثاء .

وأضاف أنه تم منع جميع الزيارات لمنازل المتقاعدين الذين يتلقون علاجا طبيا، مع استثناءات محدودة لكل حالة على حدة في ظروف استثنائية.

وقال:"أدرك ما قد يمثله هذا العزل لكبار السن" واعدًا ببذل كل ما في وسعه "لتسهيل هذا الوضع على كبار السن والمقربين منهم".


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